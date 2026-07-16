ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Sad
36
38:36
فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب ٣٦
فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ٣٦
فَسَخَّرۡنَا
لَهُ
ٱلرِّيحَ
تَجۡرِي
بِأَمۡرِهِۦ
رُخَآءً
حَيۡثُ
أَصَابَ
٣٦
[36] และเราได้ทำให้ลมพัดเฉื่อย ๆ ตามบัญชาของเขาไปยังทิศทางที่เขาต้องการ
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{با و شهیتانهكان بۆ سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- ژێربار كرابوون!} [
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ
] وه (با)یشمان بۆ سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- ژێربار كردبوو به فهرمانی ئهو با ئهڕۆیشت [
رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦)
] ئهو بایه بایهكی نهرم بوو وهكو گهردهلول نهبوو وه زۆر خێراش بووه وه بۆ ههر شوێنێك كه بیوستایه ئهینارد، له رۆژێكدا ماوهى دوو مانگ رێى دهبڕى.