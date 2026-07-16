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34
38:34
ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب ٣٤
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَـٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًۭا ثُمَّ أَنَابَ ٣٤
وَلَقَدۡ
فَتَنَّا
سُلَيۡمَٰنَ
وَأَلۡقَيۡنَا
عَلَىٰ
كُرۡسِيِّهِۦ
جَسَدٗا
ثُمَّ
أَنَابَ
٣٤
[34] และโดยแน่นอนเราได้ทดสอบสุลัยมาน และเราได้วางร่างหนึ่งไว้บนเก้าอี้ของเขา แล้วเขาก็ทบทวนความผิดด้วยความเสียใจ
ตัฟซีร
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หะดีษ
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Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 38:34 ถึง 38:37
Испытанием для Сулеймана стало отлучение от престола, а причиной этого были обычные человеческие слабости. Аллах подверг своего пророка испытанию и позволил сатане воцариться на троне Сулеймана в течение этого промежутка времени, но затем Сулейман покаялся и вернулся к власти в своем царстве. Арабский глагол анаба означает ‘уполномочивать’, ‘молить о прощении’, ‘раскаиваться’, ‘возвращаться’. В этом аяте Всевышний Аллах поведал как о покаянии Сулеймана, так и о его возвращении на трон.