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ตัฟซีร: Sad 38:25
Sad
25
38:25
فغفرنا له ذالك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب ٢٥
فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٢٥
فَغَفَرۡنَا
لَهُۥ
ذَٰلِكَۖ
وَإِنَّ
لَهُۥ
عِندَنَا
لَزُلۡفَىٰ
وَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٢٥
[25] ดังนั้น เราได้ให้อภัยแก่เขาในเรื่องนั้น และแท้จริง สำหรับเขานั้นย่อมอยู่ใกล้ชิด ณ ที่เรา และทางกลับที่ดียิ่ง (ในปรโลก)
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ
] ئێمهش لێی خۆش بووین لهو بڕیاره پهلهیهی كه دای [
وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (٢٥)
] وه له رۆژى قیامهت داود پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- لهلای ئێمه نزیكی و ڕێزو لێخۆشبوونی بۆ ههیه، وه گهڕانهوهی باشیشی بۆ ههیه كه پله بهرزهكانى بهههشته.