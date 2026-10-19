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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Maryam อายาห์ 68
Maryam
68
19:68
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ٦٨
فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَـٰطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّۭا ٦٨
فَوَرَبِّكَ
ﱣ
لَنَحۡشُرَنَّهُمۡ
ﱤ
وَٱلشَّيَٰطِينَ
ﱥ
ثُمَّ
ﱦ
لَنُحۡضِرَنَّهُمۡ
ﱧ
حَوۡلَ
ﱨ
جَهَنَّمَ
ﱩ
جِثِيّٗا
ﱪ
٦٨
ﱫ
[68] ดังนั้นด้วยพระนามของพระเจ้าของเจ้า แน่นอนเราจะชุมนุมพวกเขาพร้อมด้วยบรรดาชัยฏอนแล้วเราจะนำพวกเขาให้มาคุกเข่าอยู่รอบ ๆ นรก
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