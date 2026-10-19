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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Maryam อายาห์ 62
Maryam
62
19:62
لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ٦٢
لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَـٰمًۭا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةًۭ وَعَشِيًّۭا ٦٢
لَّا
ﳀ
يَسۡمَعُونَ
ﳁ
فِيهَا
ﳂ
لَغۡوًا
ﳃ
إِلَّا
ﳄ
سَلَٰمٗاۖ
ﳅﳆ
وَلَهُمۡ
ﳇ
رِزۡقُهُمۡ
ﳈ
فِيهَا
ﳉ
بُكۡرَةٗ
ﳊ
وَعَشِيّٗا
ﳋ
٦٢
ﳌ
[62] พวกเขาจะไม่ได้ยินสิ่งไร้สาระในนั้น นอกจากคำทักทายที่เป็นศานติ และสำหรับพวกเขาจะได้รับเครื่องยังชีพของพวกเขาในนั้น ทั้งในยามเช้าและยามเย็น
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