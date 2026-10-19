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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Maryam อายาห์ 61
Maryam
61
19:61
جنات عدن التي وعد الرحمان عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا ٦١
جَنَّـٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ وَعْدُهُۥ مَأْتِيًّۭا ٦١
جَنَّٰتِ
ﲳ
عَدۡنٍ
ﲴ
ٱلَّتِي
ﲵ
وَعَدَ
ﲶ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﲷ
عِبَادَهُۥ
ﲸ
بِٱلۡغَيۡبِۚ
ﲹﲺ
إِنَّهُۥ
ﲻ
كَانَ
ﲼ
وَعۡدُهُۥ
ﲽ
مَأۡتِيّٗا
ﲾ
٦١
ﲿ
[61] สวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพร ซึ่งพระผู้ทรงกรุณาปรานีทรงสัญญาแก่ปวงบ่าวของพระองค์ด้วยความเร้นลับ แท้จริงสัญญาของพระองค์นั้นจะมีมาอย่างแน่นอน
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