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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Maryam อายาห์ 59
Maryam
59
19:59
۞ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ٥٩
۞ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ٥٩
۞ فَخَلَفَ
ﲘ ﲙ
مِنۢ
ﲚ
بَعۡدِهِمۡ
ﲛ
خَلۡفٌ
ﲜ
أَضَاعُواْ
ﲝ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲞ
وَٱتَّبَعُواْ
ﲟ
ٱلشَّهَوَٰتِۖ
ﲠﲡ
فَسَوۡفَ
ﲢ
يَلۡقَوۡنَ
ﲣ
غَيًّا
ﲤ
٥٩
ﲥ
[59] ภายหลังจากพวกเขาชนรุ่นชั่วก็ได้สืบต่อมา พวกเขาได้ทิ้งละหมาด และปฏิบัติตามความใคร่ ต่อมาพวกเขาก็จะประสบความหายนะ
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Tafsir Fathul Majid
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