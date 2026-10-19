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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Maryam อายาห์ 56
Maryam
56
19:56
واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ٥٦
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًۭا نَّبِيًّۭا ٥٦
وَٱذۡكُرۡ
ﱨ
فِي
ﱩ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱪ
إِدۡرِيسَۚ
ﱫﱬ
إِنَّهُۥ
ﱭ
كَانَ
ﱮ
صِدِّيقٗا
ﱯ
نَّبِيّٗا
ﱰ
٥٦
ﱱ
[56] และจงกล่าวถึงเรื่องของอิดรีสที่อยู่ในคัมภีร์ แท้จริงเขาเป็นผู้ซื่อสัตย์ เป็นนะบี
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