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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Maryam อายาห์ 51
Maryam
51
19:51
واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ٥١
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مُوسَىٰٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلَصًۭا وَكَانَ رَسُولًۭا نَّبِيًّۭا ٥١
وَٱذۡكُرۡ
ﳛ
فِي
ﳜ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﳝ
مُوسَىٰٓۚ
ﳞﳟ
إِنَّهُۥ
ﳠ
كَانَ
ﳡ
مُخۡلَصٗا
ﳢ
وَكَانَ
ﳣ
رَسُولٗا
ﳤ
نَّبِيّٗا
ﳥ
٥١
ﳦ
[51] และจงกล่าวถึงเรื่องมูซาที่อยู่ในคัมภีร์แท้จริงเขาเป็นผู้ได้รับคัดเลือก และเขาเป็นรอซูลเป็นนะบี
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