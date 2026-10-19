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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Maryam อายาห์ 44
Maryam
44
19:44
يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمان عصيا ٤٤
يَـٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ عَصِيًّۭا ٤٤
يَٰٓأَبَتِ
ﱿ
لَا
ﲀ
تَعۡبُدِ
ﲁ
ٱلشَّيۡطَٰنَۖ
ﲂﲃ
إِنَّ
ﲄ
ٱلشَّيۡطَٰنَ
ﲅ
كَانَ
ﲆ
لِلرَّحۡمَٰنِ
ﲇ
عَصِيّٗا
ﲈ
٤٤
ﲉ
[44] โอ้พ่อจ๋า ! อย่าเคารพบูชาชัยฏอนเป็นอันขาด แท้จริงชัยฏอนนั้นมันดื้อรั้นต่อพระผู้ทรงกรุณาปรานี
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