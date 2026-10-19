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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Maryam อายาห์ 42
Maryam
42
19:42
اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شييا ٤٢
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًۭٔا ٤٢
إِذۡ
ﱡ
قَالَ
ﱢ
لِأَبِيهِ
ﱣ
يَٰٓأَبَتِ
ﱤ
لِمَ
ﱥ
تَعۡبُدُ
ﱦ
مَا
ﱧ
لَا
ﱨ
يَسۡمَعُ
ﱩ
وَلَا
ﱪ
يُبۡصِرُ
ﱫ
وَلَا
ﱬ
يُغۡنِي
ﱭ
عَنكَ
ﱮ
شَيۡـٔٗا
ﱯ
٤٢
ﱰ
[42] และจงรำลึกถึงเมื่อเขากล่าวแก่บิดาของเขาว่า โอ้พ่อจ๋า ทำไมท่านจึงเคารพบูชาสิ่งที่ไม่ได้ยินและไม่เห็น และไม่ให้ประโยชน์อันใดแก่ท่านเลย
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