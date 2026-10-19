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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Maryam อายาห์ 41
Maryam
41
19:41
واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا ٤١
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِبْرَٰهِيمَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًۭا نَّبِيًّا ٤١
وَٱذۡكُرۡ
ﱗ
فِي
ﱘ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱙ
إِبۡرَٰهِيمَۚ
ﱚﱛ
إِنَّهُۥ
ﱜ
كَانَ
ﱝ
صِدِّيقٗا
ﱞ
نَّبِيًّا
ﱟ
٤١
ﱠ
[41] และจงกล่าวถึง (เรื่องของ) อิบรอฮีมที่อยู่ในคัมภีร์ แท้จริงเขาเป็นผู้ซื่อสัตย์ เป็นนบี
ตัฟซีร
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Tafsir Fathul Majid
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