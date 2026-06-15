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Maryam
24
19:24
فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ٢٤
فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّۭا ٢٤
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[24] ดังนั้น เขา (มะลัก) ได้เรียกนางทางเบื้องล่างต้นอินทผลัมว่า อย่าได้เศร้าเสียใจ แน่นอน พระเจ้าของเธอทรงจัดลำธารไว้เบื้องล่างเธอแล้ว
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 19:23 ถึง 19:24
Когда Марьям забеременела, она испугалась позора и решила удалиться от людей. Когда же приблизился срок появления на свет младенца, родовые схватки привели ее к финиковой пальме. Однако в этот момент ее мучили не только родовые схватки. Она испытывала недостаток в еде и питьевой воде, переживала о том, что скажут о ней люди, и опасалась того, что у нее не хватит терпения перенести предстоящие ей трудности. Вот тогда она пожелала умереть прежде, чем это произойдет, и стать навсегда забытой.