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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Maryam อายาห์ 13
Maryam
13
19:13
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ١٣
وَحَنَانًۭا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةًۭ ۖ وَكَانَ تَقِيًّۭا ١٣
وَحَنَانٗا
ﱊ
مِّن
ﱋ
لَّدُنَّا
ﱌ
وَزَكَوٰةٗۖ
ﱍﱎ
وَكَانَ
ﱏ
تَقِيّٗا
ﱐ
١٣
ﱑ
[13] และความน่าสงสารจากเรา และความบริสุทธิ์แก่เขาและเขาเป็นผู้ยำเกรง
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Tafsir Fathul Majid
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