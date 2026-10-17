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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Maryam อายาห์ 12
Maryam
12
19:12
يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا ١٢
يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّۭا ١٢
يَٰيَحۡيَىٰ
ﱁ
خُذِ
ﱂ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱃ
بِقُوَّةٖۖ
ﱄﱅ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ﱆ
ٱلۡحُكۡمَ
ﱇ
صَبِيّٗا
ﱈ
١٢
ﱉ
[12] โอ้ ยะห์ยาเอ๋ย ! เจ้าจงยึดมั่นในคัมภีร์ (เตารอฮฺ) อย่างมั่นคง และเราได้ประทานความเฉลียวฉลาดให้แก่เขา ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กอยู่
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