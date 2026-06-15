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Hud
44
11:44
وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ٤٤
وَقِيلَ يَـٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَـٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًۭا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٤٤
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[44] และได้มีเสียงกล่าวว่า แผ่นดินเอ๋ย จงกลืนน้ำของเจ้าและฟ้าเอ๋ย จงหยุด และน้ำได้ลดลงและกิจการได้ถูกตัดสิน และมันได้จอดเทียบอยู่ที่ภูเขาญดีย์ และได้มีเสียงกล่าวว่า ความหมายนะจงประสบแก่หมู่ชนผู้อธรรมเถิด
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Al-Sa'di
После того как многобожники были потоплены, а Нух и те, кто был рядом с ним, спасены, Аллах повелел земле поглотить воду, которая выплеснулась из ее недр или выпала с неба. Он также повелел небесам перестать проливать обильные ливни. Они покорились Божьему повелению: земля впитала воду со своей поверхности, а небо перестало проливать ее. Вода спала, многобожники погибли, а правоверные были спасены. Спустя некоторое время ковчег пристал к горе аль-Джуди, которая расположена вблизи Мосула. И было сказано: «Да сгинут нечестивцы!» Они были погублены, но вслед за погибелью их ожидало вечное проклятие и несчастье.