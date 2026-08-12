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ตัฟซีร: Hud 11:122
Hud
122
11:122
وانتظروا انا منتظرون ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓاْ
إِنَّا
مُنتَظِرُونَ
١٢٢
[122] และพวกท่านจงคอยดูเถิด แท้จริงเราก็เป็นผู้คอยดู
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Bayan ul Quran
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 11:122 ถึง 11:123
آیت 122 وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ کہ اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ کیا آتا ہے۔