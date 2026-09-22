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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 31
Ghafir
31
40:31
مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ٣١
مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍۢ وَعَادٍۢ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًۭا لِّلْعِبَادِ ٣١
مِثۡلَ
ﲵ
دَأۡبِ
ﲶ
قَوۡمِ
ﲷ
نُوحٖ
ﲸ
وَعَادٖ
ﲹ
وَثَمُودَ
ﲺ
وَٱلَّذِينَ
ﲻ
مِنۢ
ﲼ
بَعۡدِهِمۡۚ
ﲽﲾ
وَمَا
ﲿ
ٱللَّهُ
ﳀ
يُرِيدُ
ﳁ
ظُلۡمٗا
ﳂ
لِّلۡعِبَادِ
ﳃ
٣١
ﳄ
[31] เยี่ยงกับเคราะห์กรรมของหมู่ชนของนหฺ และอ๊าด และซะมูด และกับหมู่ชนหลังจากพวกเขา และอัลลอฮฺมิทรงประสงค์การอธรรมใด ๆ แก่ปวงบ่าว
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