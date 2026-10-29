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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 5
At-Tur
5
52:5
والسقف المرفوع ٥
وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥
وَٱلسَّقۡفِ
ﲚ
ٱلۡمَرۡفُوعِ
ﲛ
٥
ﲜ
[5] ขอสาบานต่อท้องฟ้าที่อยู่เบื้องสูง
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน