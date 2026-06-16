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Ash-Shu'ara
97
26:97
تالله ان كنا لفي ضلال مبين ٩٧
تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٩٧
ﲍ
ﲎ
ﲏ
ﲐ
ﲑ
ﲒ
ﲓ
[97] ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ แท้จริงพวกเราอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง
ตัฟซีร
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
‘আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলাম,’