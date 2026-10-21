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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 197
Ash-Shu'ara
197
26:197
اولم يكن لهم اية ان يعلمه علماء بني اسراييل ١٩٧
أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُۥ عُلَمَـٰٓؤُا۟ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ١٩٧
أَوَلَمۡ
ﲜ
يَكُن
ﲝ
لَّهُمۡ
ﲞ
ءَايَةً
ﲟ
أَن
ﲠ
يَعۡلَمَهُۥ
ﲡ
عُلَمَٰٓؤُاْ
ﲢ
بَنِيٓ
ﲣ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲤ
١٩٧
ﲥ
[197] และมันมิได้เป็นเครื่องหมายแก่พวกเขาดอกหรือว่า บรรดาผู้มีความรู้ของวงศ์วานอิสรออีลก็รู้ดีในเรื่องนี้
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