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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 184
Ash-Shu'ara
184
26:184
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين ١٨٤
وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٨٤
وَٱتَّقُواْ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
خَلَقَكُمۡ
ﱃ
وَٱلۡجِبِلَّةَ
ﱄ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱅ
١٨٤
ﱆ
[184] และจงยำเกรงผู้ซึ่งบังเกิดพวกท่าน และประชาชาติสมัยก่อน ๆ
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