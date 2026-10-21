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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 178
Ash-Shu'ara
178
26:178
اني لكم رسول امين ١٧٨
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٧٨
إِنِّي
ﲼ
لَكُمۡ
ﲽ
رَسُولٌ
ﲾ
أَمِينٞ
ﲿ
١٧٨
ﳀ
[178] แท้จริงฉันคือรอซูลผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกท่าน
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