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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 177
Ash-Shu'ara
177
26:177
اذ قال لهم شعيب الا تتقون ١٧٧
إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٧٧
إِذۡ
ﲵ
قَالَ
ﲶ
لَهُمۡ
ﲷ
شُعَيۡبٌ
ﲸ
أَلَا
ﲹ
تَتَّقُونَ
ﲺ
١٧٧
ﲻ
[177] ขณะที่ชุอัยบฺได้กล่าวแก่พวกเขาว่า โอ้พวกท่านไม่ยำเกรงบ้างหรือ
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