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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 175
Ash-Shu'ara
175
26:175
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٧٥
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٧٥
وَإِنَّ
ﲪ
رَبَّكَ
ﲫ
لَهُوَ
ﲬ
ٱلۡعَزِيزُ
ﲭ
ٱلرَّحِيمُ
ﲮ
١٧٥
ﲯ
[175] และแท้จริงพระเจ้าของสูเจ้านั้นแน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงเมตตาเสมอ
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Tafsir Fathul Majid
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