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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 169
Ash-Shu'ara
169
26:169
رب نجني واهلي مما يعملون ١٦٩
رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ١٦٩
رَبِّ
ﲅ
نَجِّنِي
ﲆ
وَأَهۡلِي
ﲇ
مِمَّا
ﲈ
يَعۡمَلُونَ
ﲉ
١٦٩
ﲊ
[169] ข้าแต่พระเจ้าของฉันขอพระองค์ทรงช่วยฉัน และบริวารของฉันให้พ้นจากที่พวกเขากระทำกัน
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