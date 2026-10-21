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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 168
Ash-Shu'ara
168
26:168
قال اني لعملكم من القالين ١٦٨
قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١٦٨
قَالَ
ﱿ
إِنِّي
ﲀ
لِعَمَلِكُم
ﲁ
مِّنَ
ﲂ
ٱلۡقَالِينَ
ﲃ
١٦٨
ﲄ
[168] เขากล่าวว่า แท้จริงฉันเป็นผู้ที่เกลียดยิ่งต่อการกระทำของพวกท่าน
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Tafsir Fathul Majid
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