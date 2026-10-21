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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 162
Ash-Shu'ara
162
26:162
اني لكم رسول امين ١٦٢
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٦٢
إِنِّي
ﱎ
لَكُمۡ
ﱏ
رَسُولٌ
ﱐ
أَمِينٞ
ﱑ
١٦٢
ﱒ
[162] แท้จริงฉันคือรอซูลผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกท่าน
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