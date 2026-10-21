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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 154
Ash-Shu'ara
154
26:154
ما انت الا بشر مثلنا فات باية ان كنت من الصادقين ١٥٤
مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١٥٤
مَآ
ﲫ
أَنتَ
ﲬ
إِلَّا
ﲭ
بَشَرٞ
ﲮ
مِّثۡلُنَا
ﲯ
فَأۡتِ
ﲰ
بِـَٔايَةٍ
ﲱ
إِن
ﲲ
كُنتَ
ﲳ
مِنَ
ﲴ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﲵ
١٥٤
ﲶ
[154] ท่านมิใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเช่นเรา ดังนั้นจงนำมาสักสัญญาณหนึ่ง หากท่านเป็นหนึ่งในหมู่ผู้สัตย์จริง
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