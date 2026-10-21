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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 152
Ash-Shu'ara
152
26:152
الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ١٥٢
ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٢
ٱلَّذِينَ
ﲞ
يُفۡسِدُونَ
ﲟ
فِي
ﲠ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲡ
وَلَا
ﲢ
يُصۡلِحُونَ
ﲣ
١٥٢
ﲤ
[152] พวกที่บ่อนทำลายในแผ่นดิน และไม่เป็นพวกพัฒนา
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