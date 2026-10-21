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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 151
Ash-Shu'ara
151
26:151
ولا تطيعوا امر المسرفين ١٥١
وَلَا تُطِيعُوٓا۟ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥١
وَلَا
ﲙ
تُطِيعُوٓاْ
ﲚ
أَمۡرَ
ﲛ
ٱلۡمُسۡرِفِينَ
ﲜ
١٥١
ﲝ
[151] และอย่าเชื่อฟังคำสั่งใช้ของพวกฝ่าฝืน
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