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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 149
Ash-Shu'ara
149
26:149
وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ١٤٩
وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًۭا فَـٰرِهِينَ ١٤٩
وَتَنۡحِتُونَ
ﲏ
مِنَ
ﲐ
ٱلۡجِبَالِ
ﲑ
بُيُوتٗا
ﲒ
فَٰرِهِينَ
ﲓ
١٤٩
ﲔ
[149] และพวกท่านสะกัดภูเขาเป็นที่อยู่อาศัยอย่างชำนาญ
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Tafsir Fathul Majid
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