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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 144
Ash-Shu'ara
144
26:144
فاتقوا الله واطيعون ١٤٤
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٤٤
فَٱتَّقُواْ
ﱯ
ٱللَّهَ
ﱰ
وَأَطِيعُونِ
ﱱ
١٤٤
ﱲ
[144] ดังนั้นพวกท่านจงยำเกรงอัลลอฮ์ และเชื่อฟังฉัน
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