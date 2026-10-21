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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 142
Ash-Shu'ara
142
26:142
اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون ١٤٢
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَـٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٤٢
إِذۡ
ﱢ
قَالَ
ﱣ
لَهُمۡ
ﱤ
أَخُوهُمۡ
ﱥ
صَٰلِحٌ
ﱦ
أَلَا
ﱧ
تَتَّقُونَ
ﱨ
١٤٢
ﱩ
[142] ขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือศอและฮฺ ได้กล่าวแก่พวกเขา โอ้พวกท่านไม่ยำเกรงบ้างหรือ
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