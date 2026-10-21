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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 141
Ash-Shu'ara
141
26:141
كذبت ثمود المرسلين ١٤١
كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤١
كَذَّبَتۡ
ﱞ
ثَمُودُ
ﱟ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱠ
١٤١
ﱡ
[141] หมู่ชนของซะมู๊ดได้ปฏิเสธบรรดารอซูล
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