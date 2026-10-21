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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 140
Ash-Shu'ara
140
26:140
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٤٠
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٤٠
وَإِنَّ
ﱘ
رَبَّكَ
ﱙ
لَهُوَ
ﱚ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱛ
ٱلرَّحِيمُ
ﱜ
١٤٠
ﱝ
[140] และแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น แน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงเมตตาเสมอ
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Tafsir Fathul Majid
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