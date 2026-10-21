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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 138
Ash-Shu'ara
138
26:138
وما نحن بمعذبين ١٣٨
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٣٨
وَمَا
ﱇ
نَحۡنُ
ﱈ
بِمُعَذَّبِينَ
ﱉ
١٣٨
ﱊ
[138] และพวกเราจะไม่อยู่ในหมู่ผู้ถูกลงโทษ
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