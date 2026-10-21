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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 137
Ash-Shu'ara
137
26:137
ان هاذا الا خلق الاولين ١٣٧
إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣٧
إِنۡ
ﱁ
هَٰذَآ
ﱂ
إِلَّا
ﱃ
خُلُقُ
ﱄ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱅ
١٣٧
ﱆ
[137] นี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นเรื่องโกหกในสมัยก่อน ๆ
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Tafsir Fathul Majid
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