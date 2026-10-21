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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 133
Ash-Shu'ara
133
26:133
امدكم بانعام وبنين ١٣٣
أَمَدَّكُم بِأَنْعَـٰمٍۢ وَبَنِينَ ١٣٣
أَمَدَّكُم
ﳍ
بِأَنۡعَٰمٖ
ﳎ
وَبَنِينَ
ﳏ
١٣٣
ﳐ
[133] พระองค์ทรงประทานแก่พวกท่านด้วยปศุสัตว์และลูกหลาน
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