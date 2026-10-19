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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 132
Ash-Shu'ara
132
26:132
واتقوا الذي امدكم بما تعلمون ١٣٢
وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِىٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٢
وَٱتَّقُواْ
ﳇ
ٱلَّذِيٓ
ﳈ
أَمَدَّكُم
ﳉ
بِمَا
ﳊ
تَعۡلَمُونَ
ﳋ
١٣٢
ﳌ
[132] และพวกท่านจงยำเกรงผู้ทรงประทานแก่พวกท่าน สิ่งซึ่งพวกท่านรู้ดีอยู่แล้ว
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Tafsir Fathul Majid
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