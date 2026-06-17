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Ash-Shu'ara
111
26:111
۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١
۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١
ﳦ ﳧ
ﳨ
ﳩ
ﳪ
ﳫ
ﳬ
[111] พวกเขากล่าวว่า จะให้พวกเราศรัทธาต่อท่านกระนั้นหรือ? ในเมื่อพวกต่ำต้อยเท่านั้นที่เชื่อฟังปฏิบัติตามท่าน
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