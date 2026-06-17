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Ash-Shu'ara
109
26:109
وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٠٩
وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠٩
ﳕ
ﳖ
ﳗ
ﳘ
ﳙﳚ
ﳛ
ﳜ
ﳝ
ﳞ
ﳟ
ﳠ
ﳡ
[109] และฉันมิได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกท่าน ค่าตอบแทนของฉันมิได้มาจากผู้ใดนอกจากพระเจ้าแห่งสากลโลก
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
‘আর আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছেই আছে।