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Ash-Shams
10
91:10
وقد خاب من دساها ١٠
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠
وَقَدۡ
خَابَ
مَن
دَسَّىٰهَا
١٠
[10] และแน่นอน ผู้หมกมุ่นมัน (ด้วยการทำชั่ว) ย่อมล้มเหลว
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 91:10 ถึง 91:11
Преуспел тот, кто очистил свою душу от грехов и пороков и возвысился благодаря покорности Аллаху, полезному знанию и праведным делам. И понес утрату тот, кто скрыл прекрасные качества своей души. Душа человека не создана для того, чтобы он подавлял и скрывал в ней добро, осквернял ее пороками и топил в пучине грехов, забывая обо всем, что украшает и улучшает душу.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran