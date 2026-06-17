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As-Saffat
9
37:9
دحورا ولهم عذاب واصب ٩
دُحُورًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌۭ وَاصِبٌ ٩
ﱭﱮ
ﱯ
ﱰ
ﱱ
ﱲ
[9] ถูกขับไล่ไสส่งออกมา และสำหรับพวกมันนั้นจะได้รับการลงโทษอย่างต่อเนื่อง
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