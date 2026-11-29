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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 28
As-Saffat
28
37:28
قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين ٢٨
قَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ٢٨
قَالُوٓاْ
ﱑ
إِنَّكُمۡ
ﱒ
كُنتُمۡ
ﱓ
تَأۡتُونَنَا
ﱔ
عَنِ
ﱕ
ٱلۡيَمِينِ
ﱖ
٢٨
ﱗ
[28] พวกเขากล่าวว่า แท้จริงพวกท่านเคยเข้ามาหาเราทางด้านขวา
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