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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 27
As-Saffat
27
37:27
واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٢٧
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَسَآءَلُونَ ٢٧
وَأَقۡبَلَ
ﱋ
بَعۡضُهُمۡ
ﱌ
عَلَىٰ
ﱍ
بَعۡضٖ
ﱎ
يَتَسَآءَلُونَ
ﱏ
٢٧
ﱐ
[27] และบางคนในหมู่พวกเขาจะหันมาหากัน ไต่ถามซึ่งกันและกัน
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