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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 26
As-Saffat
26
37:26
بل هم اليوم مستسلمون ٢٦
بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٦
بَلۡ
ﱆ
هُمُ
ﱇ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱈ
مُسۡتَسۡلِمُونَ
ﱉ
٢٦
ﱊ
[26] แต่ว่าพวกเขาในวันนั้น เป็นผู้ยอมจำนนโดยสิ้นเชิง
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