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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 25
As-Saffat
25
37:25
ما لكم لا تناصرون ٢٥
مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٥
مَا
ﱁ
لَكُمۡ
ﱂ
لَا
ﱃ
تَنَاصَرُونَ
ﱄ
٢٥
ﱅ
[25] (จะมีเสียงถามขึ้นว่า) เกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้า ทำไมจึงไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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