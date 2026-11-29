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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 24
As-Saffat
24
37:24
وقفوهم انهم مسيولون ٢٤
وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ٢٤
وَقِفُوهُمۡۖ
ﳕﳖ
إِنَّهُم
ﳗ
مَّسۡـُٔولُونَ
ﳘ
٢٤
ﳙ
[24] และจงยับยั้งพวกเขาไว้ เพราะพวกเขาจะต้องถูกสอบสวน
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