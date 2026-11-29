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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 23
As-Saffat
23
37:23
من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ٢٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ ٢٣
مِن
ﳍ
دُونِ
ﳎ
ٱللَّهِ
ﳏ
فَٱهۡدُوهُمۡ
ﳐ
إِلَىٰ
ﳑ
صِرَٰطِ
ﳒ
ٱلۡجَحِيمِ
ﳓ
٢٣
ﳔ
[23] อื่นจากอัลลอฮฺ แล้วจงแนะนำทางแก่พวกเขาไปสู่ทางแห่งนรก
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